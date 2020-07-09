Samsung планирует отказаться от зарядок в комплекте со смартфонами

Вслед за Apple южнокорейский технологический бренд рассматривает возможность исключить из комплектации новых смартфонов зарядные устройства.
Как сообщает корейский портал ETNews со ссылкой на источники, Samsung объясняет новую идею тем, что у пользователей уже имеются адаптеры питания от прошлых устройств, так что отказ от них может существенно снизить затраты на производство.
Зарядки могут исчезнуть из коробок со смартфонами уже в 2021 году — компания рассматривает такую возможность для некоторых моделей и ведет переговоры с поставщиками. Таким образом Samsung надеется снизить расходы, растущие из-за высокой стоимости 5G-компонентов, и уменьшить влияние на экологию.
Если Samsung примет окончательное решение, то станет второй крупной компанией, отказавшейся от комплектных адаптеров питания. Первенство принадлежит Apple, которая уже в 2020 году перестанет заворачивать в упаковку iPhone наушники и зарядные устройства. Компания из Купертино предложит пользователям самостоятельно докупить адаптеры отдельно от смартфона.
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