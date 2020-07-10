МВФ хочет, чтобы новый глава НБУ продолжал политику Смолия

Международный валютный фонд считает эффективной политику текущего руководства Национального банка и считает, что преемнику Якова Смолия в должности главы центробанка важно продолжать ее.

Об этом заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью Liga.net.

«То, что руководство НБУ откровенно говорит о политическом давлении, должно волновать всех. Центробанк должен быть уверен, что политический эстеблишмент будет защищать его независимость и ее будут уважать и по букве, и по духу закона», — сказал он.

На вопрос о том, консультируется ли с Фондом президент Владимир Зеленский относительно кандидатов на позицию нового главы НБУ Люнгман отметил, что МВФ «не участвует в назначении высших должностных лиц в государстве».

«Мы работаем с институциями и концентрируемся на разработке политики и проведении реформ», — уточнил представитель МВФ.

Напомним, 3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за «политического давления».