МВФ хочет, чтобы новый глава НБУ продолжал политику Смолия

Международный валютный фонд считает эффективной политику текущего руководства Национального банка и считает, что преемнику Якова Смолия в должности главы центробанка важно продолжать ее.
Об этом заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью Liga.net.
«То, что руководство НБУ откровенно говорит о политическом давлении, должно волновать всех. Центробанк должен быть уверен, что политический эстеблишмент будет защищать его независимость и ее будут уважать и по букве, и по духу закона», — сказал он.
На вопрос о том, консультируется ли с Фондом президент Владимир Зеленский относительно кандидатов на позицию нового главы НБУ Люнгман отметил, что МВФ «не участвует в назначении высших должностных лиц в государстве».
«Мы работаем с институциями и концентрируемся на разработке политики и проведении реформ», — уточнил представитель МВФ.
Напомним, 3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за «политического давления».
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