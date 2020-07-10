Филиал «Центр охраны здоровья АО «Укрзализныця» разрабатывает механизм действий, предусматривающих реформирование железнодорожных клинических больниц компании, в частности, рассматривает возможность привлечения инвесторов, сообщается на странице ЦОЗ УЗ в Facebook.
«Это означает, что железнодорожные больницы могут стать частными структурами, но с особенным инвестиционным соглашением, которое будет гарантировать сохранение рабочего места каждому медработнику», — указано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что ЦОЗ УЗ разрабатывает новую программу страхования железнодорожников с ежегодным покрытием на лицо до 150 тыс. грн.
«Общество будет выступать гарантом качественных медицинских услуг в трехстороннем соглашении: работников, больниц и страховой компании. Последняя будет избираться путем проведения конкурентных тендерных торгов на площадке ProZorro с привлечением к отбору самых успешных страховщиков», — добавили в филиале.
Реализация программы по страхованию, а также в целом реформирования ведомственных больниц является частью концепции согласно плану внедрения стратегии АО «Укрзализныця» на 2019-2023 года.
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