Трамп уверен, что обойдет Байдена благодаря «молчаливому большинству»

Президент США Дональд Трамп уверен, что сможет добиться переизбрания в ноябре 2020 года.
«Я думаю, что у нас есть отличные результаты опросов», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме, уточнив, что имеет в виду «реальные опросы», а не те, которые публикуют критикующие его СМИ.
«В 2016 году было то же самое. Все опросы (в СМИ — Ред.) оказались неверными. Только в трех случаях опросы оказались правильными», — добавил президент США.
Трамп полагает, что в настоящее время среди его сторонников «энтузиазма больше, чем на выборах 2016 года».
Он добавил, что может рассчитывать на поддержку «молчаливого большинства».
Ожидается, что на следующих выборах Трамп будет вести борьбы с демократом Джо Байденом.
«Еще ни разу не было у нас таких выборов, на которых представлены столь отличные друг от друга кандидаты», — предположил президент США. Существенную часть своего выступления он посвятил критике предвыборной программе Байдена,- в частности, его планам по иммиграции, сфере энергетики.
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