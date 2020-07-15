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Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое из-за коронавируса

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Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое из-за коронавируса

За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank. Цены были сравнены с аналогичными данными за четвертый квартал 2019 года.

Причиной падения могла стать невозможность увидеть покупаемые сумки вживую во время ограничений, отмечает директор исследовательской компании Art Market Research Себастьян Дути (данные Art Market Research стали основным источником показателей индекса Knight Frank).

«Около 90% коллекционных сумок можно приобрести онлайн, поэтому карантинные меры не помешали клиентам делать покупки. Однако произошел определенный сдвиг в пользу покупателей, которые теперь все больше ожидают того, что в аукционном бизнесе называют «ценой COVID», — отмечает Дути.

Как пример эксперт привел модель Hermès Himalaya Birkin — это самая дорогая в мире сумочка, экземпляры которой регулярно продавались на аукционах более чем за $200 тыс. 1 июня такая сумка была выставлена на срочный аукцион Sotheby's с ожидаемой ценой продажи $85–100 тыс., но так и не нашла покупателя. Как правило, коллекционеры, которые тратят на аксессуар $100 тыс., хотят увидеть его воочию, и тут карантин сыграл отрицательную роль, констатирует Дути.

Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%. За десять лет сумки лимитированных коллекций выросли в цене более чем вдвое. Не все изделия взлетают в стоимости, астрономические цены только у нескольких экземпляров, уточняет Knight Frank.

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В индекс инвестиционной привлекательности Knight Frank также включает коллекционные виски и вино, автомобили, произведения искусства, драгоценности, мебель и другие предметы роскоши. Цена на коллекционные автомобили во время пандемии, по данным Knight Frank, выросла на 3,3%.

роскошь, коронавирус, Hermès
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