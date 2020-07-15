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Рада сегодня рассмотрит создание новых районов и назначение местных выборов

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Рада сегодня рассмотрит создание новых районов и назначение местных выборов

Верховная Рада в среду рассмотрит проекты постановлений №3650 о создании 133 укрупненных районов и №3809 о назначении местных выборов на 25 октября.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми в повестке указаны проекты постановлений №3768 и №3769 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований и об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре соответственно.

Далее в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроекты №3642 об основаниях отсутствия депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях парламентских комитетов и №3644 о возможности депутатов назначать помощников-консультантов без образования.

Также Рада рассмотрит проекты постановлений №3645 о финансовом обеспечении помощников-консультантов депутата и №3798 о календарном плане 4-й сессии парламента.

Далее в первом чтении парламент рассмотрит законопроекты №3608 об изменениях в Регламент Рады в части проведения пленарных заседаний, №3614 об изменениях в Бюджетный кодекс в части приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы, №3504, 3504-1 о медиации, №3707 о введении электронной формы исполнительного документа.

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Кроме этого, во втором чтении Рада намерена рассмотреть законопроекты №2398-д об оборонных закупках, №2412-д о разведке, №2414-д о деятельности Службы внешней разведки, №3355-1 о разрешении субъектам декларирования не декларировать имущество, записанное на проживающих отдельно несовершеннолетних детей.

Также в повестке дня - законопроект №3718 об основах молодежной политики для включения в повестку дня и принятия решения.

местные выборы, районы, административно-территориальное устройство
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