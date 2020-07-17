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Гепрокурор США обвинил IТ-компании и Голливуд в «пресмыкании» перед Китаей

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Гепрокурор США обвинил IТ-компании и Голливуд в «пресмыкании» перед Китаей

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил крупнейшие американские компании, включая Google и Apple, в желании сотрудничать с Китаем. Об этом прокурор заявил во время своего выступления в Музее Джеральда Форда.

Он привел в пример Голливуд и обвинил его компании в цензурировании фильмов для того, чтобы «задабривать» Китай. При этом генпрокурор отметил, что Голливуд — не единственный, кто «пресмыкается» перед Китаем.

«Годами такие корпорации как Google, Microsoft, Yahoo и Apple демонстрировали слишком большое желание сотрудничать с Китаем», — сказал Барр. Он привел в пример удаление приложения Quartz из магазина приложений Apple в Китае после того, как Пекин пожаловался на освещение протестов в Гонконге. Apple также удалила приложения, позволявшие обойти «Великий китайский файрвол» и удалила продемократические песни из своего музыкального магазина в Китае, отметил Барр.

Генпрокурор также предположил, что основатель Disney Уолт Дисней был бы очень разочарован тем, как его компания взаимодействует с «диктаторскими режимами». Он напомнил, что в 90-х годах Disney извинилась за фильм «Кундун» о жизни Далай-ламы, где был показан конфликт Китая и Тибета, после того, как китайские власти выразили свое неудовольствие фильмом. После этого Disney смогла открыть тематический парк в Шанхае. «Из 11 тыс. наемных работников парка, 300 являются активными членами Коммунистической партии Китая. Согласно сообщениям, они размещают эмблемы с серпом и молотом на своих рабочих местах и посещают партийные лекции в рабочее время», — сказал Барр.

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По его словам, Компартия долго использовала публичные угрозы и запрет доступа к своим рынкам для того, чтобы избежать влияния из-за рубежа. «Но в последнее время Коммунистическая партия усилила закулисные усилия по принуждению американских бизнесменов для достижения своих политических целей — усилий, тем более губительных, так как они скрыты от глаз общественности», — заявил генеральный прокурор.

США, Китай, Уильям Барр
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