В Киевской области ужесточают карантинные ограничения

В Киевской области с 17 июля, ужесточаются карантинные ограничения, ограничивается робота развлекательных заведений, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

«С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью меньше 50 процентов стационарно размещенных мест для сидения и / или менее одной лица на 5 кв. метров площади здания, время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23 и до 7 часов» — говорится в сообщении, по итогам заседания Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также в Киевской области обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работы заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.