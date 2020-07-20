Авиакомпания Wizz Air запустит 14 новых авиамаршрутов из Украины в Италию — в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из Киева авиакомпания запустит шесть рейсов, из Львова и Одессы - по четыре, из Харькова - два маршрута, из Запорожья - один.

Так, с августа начнут осуществляться полеты из Киева в Венецию и Неаполь, а со Львова - в Милан и Рим.

В октябре запустят авиарейсы из Запорожья и Харькова в Милан.

Киев:

Болонья — с 29 марта 2021 года 3 раза в неделю;

Венеция (Тревизо) — с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю;

Катания — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;

Милан (Мальпенса) — с 28 марта 2021 года 4 раза в неделю;

Неаполь — с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю;

Рим (Фьюмичино) — с 28 марта 2021 года 5 раз в неделю.

Львов:

Верона — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;

Катания — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю;

Милан (Мальпенса) — с 14 августа 2020 года 2 раза в неделю;

Рим (Чампино) — с 16 августа 2020 года 2 раза в неделю.

Одесса:

Болонья — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю;

Венеция (Тревизо) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;

Милан (Мальпенса) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю;

Рим (Фьюмичино) — с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю.

Запорожье:

Милан (Мальпенса) — с 27 октября 2020 года 2 раза в неделю.

Харьков:

Венеция (Тревизо) — с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю;

Милан (Мальпенса) — с 26 октября 2020 года 2 раза в неделю.

Также в пресс-службе сообщили, что на рейсах внедрят дополнительные меры безопасности, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки, а также помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж — перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», — говорится в сообщении.