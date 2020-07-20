Авиакомпания Wizz Air запустит 14 новых авиамаршрутов из Украины в Италию — в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Из Киева авиакомпания запустит шесть рейсов, из Львова и Одессы - по четыре, из Харькова - два маршрута, из Запорожья - один.
Так, с августа начнут осуществляться полеты из Киева в Венецию и Неаполь, а со Львова - в Милан и Рим.
В октябре запустят авиарейсы из Запорожья и Харькова в Милан.
Киев:
Львов:
Одесса:
Запорожье:
Харьков:
Также в пресс-службе сообщили, что на рейсах внедрят дополнительные меры безопасности, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки, а также помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.
«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж — перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», — говорится в сообщении.
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