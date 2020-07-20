Французам удалось извлечь данные самописца сбитого над Тегераном самолета МАУ

Специалисты в сфере авиационной безопасности смогли извлечь данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Twitter канадская телекомпания CBC со ссылкой на главу Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс.

«Данные с бортового самописца рейса PS752 были успешно загружены. Пока неизвестно, что именно они содержат, однако предполагается, что их изучение прольет свет на содержание переговоров пилотов перед ударом ракеты», — говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Канады поблагодарил французские власти за помощь в расшифровке данных с бортового самописца.

Иран доставил 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Группа специалистов Совета по безопасности на транспорте Канады была направлена для помощи в их расшифровке.