Французам удалось извлечь данные самописца сбитого над Тегераном самолета МАУ

Специалисты в сфере авиационной безопасности смогли извлечь данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Twitter канадская телекомпания CBC со ссылкой на главу Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс.
«Данные с бортового самописца рейса PS752 были успешно загружены. Пока неизвестно, что именно они содержат, однако предполагается, что их изучение прольет свет на содержание переговоров пилотов перед ударом ракеты», — говорится в сообщении.
В свою очередь министр иностранных дел Канады поблагодарил французские власти за помощь в расшифровке данных с бортового самописца.
Иран доставил 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Группа специалистов Совета по безопасности на транспорте Канады была направлена для помощи в их расшифровке.
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