Лукашенко заявил об использовании против Беларуси сценария «цветных революций»

Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации — в использовании внешнего фактора, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, посещая военный полигон под Гродно.

«Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно», говорится в сообщении.

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Лукашенко.

В настоящее время в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.