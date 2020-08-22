В Украине снова антирекорд: 2328 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Об этом сообщает СНБО.

Больше всего случаев (291) зафиксировано в Харьковской области. 210 новых больных обнаружили в Одесской, 208 — в Черновицкой области.

В Киеве 179 случаев коронавируса и 7 смертей от болезни (наибольший показатель в Украине) за сутки.

Кроме того, 5 жизней унес COVID-19 в Черновицкой области, 4 — в Харьковской, по 3 — во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Напомним, за сутки 20 августа коронавирусную болезнь подтвердили у 2106 лиц, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.

Перед этим сразу три антирекорда были зафиксировано 19 августа: коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19.