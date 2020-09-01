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Бывший IT-директор Приватбанка перешел в «Альфа-Банк»

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Бывший IT-директор Приватбанка перешел в «Альфа-Банк»

Бывшего члена правления государственного Приватбанка по вопросам информационных технологий Андрея Гриценюка назначили исполнительным директором блока «Информационные технологии» украинского «Альфа-Банка».

Об этом рассказали в банке агентству «Интерфакс-Украина».

«В зоне ответственности Андрея Гриценюка — подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновленный процессинговый центр банка», — заявили в «Альфа-Банке».

Ранее Андрей Гриценюк уволился из банка из-за ограничения зарплат в госсекторе.

Сам Гриценюк подтвердил информацию изданию НВ и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке, и так как он 5 месяцев получал нерыночную зарплату — Гриценюк согласился.

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Гриценюк почти 20 лет работает в IТ-секторе. Руководил технологическими подразделениями в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) и Национальном банке Украины.

Альфа-Банк, ПриватБанк, Андрей Гриценюк
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