Лукашенко заявил, что у России и Беларуси одно общее отечество

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество от Бреста до Владивостока. Об этом он сказал при посещении Барановичского профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает агентство «БелТа».
«Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России — прим. ред.) уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество. Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия продолжат тесное сотрудничество, хотя в последнее время и звучало мнение, что отношения между странами стали прохладнее.
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