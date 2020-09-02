СБУ обнаружила схрон оружия в Луганской области

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения, сообщил пресс-центр СБУ.

«Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила — 7,5 килограмма) и более 7 тыс. патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Правоохранители проверяют информацию о причастности российских наемников к обустройству схрон. Полученные средства поражения переданы группе разминирования для уничтожения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.