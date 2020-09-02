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Facebook и Twitter удалили страницы российских ботов из-за данных ФБР

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Facebook и Twitter удалили страницы российских ботов из-за данных ФБР

Социальные сети Facebook и Twitter удалили сеть аккаунтов и страниц, связанных с российскими структурами. Об этом говорится в пресс-релизах социальных сетей.

В Facebook сообщили, что из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований (более известного как «фабрика троллей»). В заявлении компании говорится, что действия этих страниц были сосредоточены на Великобританию, США, Алжир и Египет, а также другие англоязычные страны и страны Ближнего Востока и Северной Африки. «Мы начали это расследование, основываясь на информации от ФБР», — уточнили в Facebook.

Администрация соцсети отметила, что с помощью этих аккаунтов, в частности, аудитории пытались внушить крайне левые взгляды, а также публиковали критику в адрес кандидатов в президенты США — демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа.

В Twitter сообщили о блокировке пяти учетных записей. «За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами», — говорится в сообщении.

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Как отметили в Twiiter, записи из этих аккаунтов имели характер спама, большинство из них получило мало лайков или ретвитов, если таковые имелись. «Учетные записи мало повлияли на Twitter, были обнаружены и быстро удалены», — заявили в компании.

Россия, Facebook, Twitter
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