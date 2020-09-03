Войти
Зеленский поручил Кабмину упростить иммиграцию ИТ-специалистов
официально
Зеленский поручил Кабмину упростить иммиграцию ИТ-специалистов
Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву
соседи
Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Миграционная служба из-за коронавируса приостанавливает прием граждан

566
Миграционная служба из-за коронавируса приостанавливает прием граждан

В аппарате Государственной миграционной службы и всех ее территориальных органах и подразделениях с 4 сентября временно прекращается проведение личного приема граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС в Фейсбук.

«С целью предотвращения возможного распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с 04.09.2020 временно прекращается проведение личного приема граждан, предусмотренного Законом Украины „Об обращениях граждан“ в аппарате Государственной миграционной службы Украины и всех ее территориальных органах и подразделениях, а также в приемной по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9 », - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в ГМС можно обратиться дистанционно: с помощью сервиса «Приемная электронных обращений граждан»; обратившись в комментариях под сообщениями на странице ГМС в Фейсбуке; позвонив на телефонную линию ГМС по телефону (044) 279-98-99 или на «горячие линии» областных управлений ГМС — все актуальные контакты указаны на официальном сайте.

Читайте также: Кулеба обещает жесткую реакцию на недружественные действия Беларуси

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 2 сентября, зарегистрировали 2430 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 128 228.

Госмиграционная служба, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016