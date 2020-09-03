Миграционная служба из-за коронавируса приостанавливает прием граждан

В аппарате Государственной миграционной службы и всех ее территориальных органах и подразделениях с 4 сентября временно прекращается проведение личного приема граждан.
Об этом сообщает пресс-служба ГМС в Фейсбук.
«С целью предотвращения возможного распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с 04.09.2020 временно прекращается проведение личного приема граждан, предусмотренного Законом Украины „Об обращениях граждан“ в аппарате Государственной миграционной службы Украины и всех ее территориальных органах и подразделениях, а также в приемной по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9 », - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в ГМС можно обратиться дистанционно: с помощью сервиса «Приемная электронных обращений граждан»; обратившись в комментариях под сообщениями на странице ГМС в Фейсбуке; позвонив на телефонную линию ГМС по телефону (044) 279-98-99 или на «горячие линии» областных управлений ГМС — все актуальные контакты указаны на официальном сайте.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 2 сентября, зарегистрировали 2430 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 128 228.
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