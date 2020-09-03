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Кулеба обещает жесткую реакцию на недружественные действия Беларуси

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Кулеба обещает жесткую реакцию на недружественные действия Беларуси

Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, даже дальше, чем вызов посла Украины на консультации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Gazeta.ua»

«Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», — сказал Кулеба в интервью, опубликованном в четверг.

Глава МИД подчеркнул, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче «вагнеровцев» России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

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Также Кулеба указал, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница «не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии».

«2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси — это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные — использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии», — отметил глава МИД.

Беларусь, Дмитрий Кулеба
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