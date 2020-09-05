Войти
Лукашенко назвал главной проблемой страны не протесты, а экономику
соседи
Лукашенко назвал главной проблемой страны не протесты, а экономику
Шмыгаль обещает вовремя внести бюджет в Раду
госфинансы
Шмыгаль обещает вовремя внести бюджет в Раду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка

329
Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка

3 сентября в Кривом Роге недалеко от «тысячки» водитель Volkswagen сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Водителем авто оказался сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика, пишет местное издание Krivbass.city.

На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик так прокомментировал ситуацию: «Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации.

Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка», — отметил кандидат.

ДТП, Кривой Рог, Дмитрий Шевчик
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 5 сентября 2020
Пятница, 4 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016