Кривой Рог минирует СБУ, чтобы сорвать бесперспективные для слуг выборы мэра, — политолог

Волну массовых минирований объектов социальной инфраструктуры в Кривом Роге могла организовать Служба безопасности Украины. Об этом в Facebook сообщил директор Института мировой политики Евгений Магда.
По его информации, цель атаки — не допустить проведение выборов мэра Кривого Рога, которые должны были состояться 27 марта 2022 года. Нормальное функционирование города под угрозой. Таким нехитрым способом слуги народа пытаются сорвать выборы городского головы, которые не очень хотели назначать. Они могут их проиграть Юрию Вилкулу — ветерану местного самоуправления, влияние которого остается мощным, — написал эксперт.
Он отметил, что ставка власти на дестабилизацию ситуации в Кривом Роге крайне опасна. Регион может пострадать одним из первых в случае полномасштабного вторжения российских войск. Тактику минирований при такой внешней угрозе эксперт назвал недальновидной и преступной.
Обидно, когда авторитет СБУ падает в стране, воюющей восьмой год. Еще более досадно, когда действия спецслужбы подрывают базовые основы демократии. Создавая фейковые минирования, можно пропустить реальную диверсионную активность в городе, где десятки промышленных предприятий, которое является сердцем целого промышленного региона, — написал Евгений Магда.
Как сообщалось ранее, с середины января в Кривом Роге массово минируют школы, детские сады, медучреждения, здания судов и органов местной власти. Лжеминированию подверглись уже несколько десятков объектов.
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