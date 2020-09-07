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Международные резервы Украины выросли до $29 миллиардов

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Международные резервы Украины выросли до $29 миллиардов

Международные резервы Украины в августе 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 1% — до $29,049 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

«По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29 048,7 млн (в эквиваленте), согласно предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего, благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке», — говорится в сообщении.

Как отмечает банк, на динамику резервов повлияли его операции на межбанковском валютном рынке: в августе регулятор купил $460,5 млн и не осуществлял операции по продаже валюты. «В августе предложение валюты превышало спрос, и НБУ мог пополнять международные резервы», — уточняется в сообщении.

Согласно ему, на динамике резервов в августе также отразились валютные поступления в пользу правительства в размере $250,5 млн от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Вместе с тем на погашение госдолга в инвалюте правительство направило $645,2 млн, в том числе $496,5 млн — по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства — по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Указывается также, что в августе правительство и НБУ выплатили $204,5 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

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Кроме того, на динамику показателя в августе повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость возросла на $385 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отмечает регулятор, по состоянию на 1 сентября 2020 года объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и НБУ.

ЗВР
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