Международные резервы Украины в январе снизились сразу на 5,3%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, составили $29,287 млрд (в эквиваленте), что на 5,3% меньше, чем на начало 2022 года ($30,941 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в понедельник.

«По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд. По итогам января они снизились на 5,3%, однако, превышали среднегодовой уровень 2021 года. Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Нацбанка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором», — поясняется в сообщении.