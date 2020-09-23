В Минске для разгона протестующих применили водометы

Силовики в Минске пустили в среду вечером в ход водометы для разгона протестующих против инаугурации президента Александра Лукашенко. Как передают СМИ, два водомета поливают собравшихся в районе стелы «Минск — город герой» водой, предположительно, с краской.

Еще два водомета пущены в ход на улице Мельникайте. Манифестанты разбегаются. Их преследуют силовики. Все ближайшие улицы перекрыты. Начались задержания.

ГУВД Минска подтвердило применение силовиками водометов и задержание более 10 человек.

В среду несколько тысяч манифестантов собрались на проспекте Победителей. Туда спешно были переброшена спецтехника, автозаки, машины с колючей проволокой и внутренние войска, а также автомобили скорой помощи. Тем не менее люди продолжают собираться в других районах Минска. В центре плохо работает мобильный интернет.

В среду в полдень государственные СМИ сообщили о том, что Александр Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске.