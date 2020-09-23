Ряд стран уже отказались признавать легитимность Лукашенко после инаугурации

Ряд стран Европы после вступления Александра Лукашенко в должность президента Беларуси в среду заявили, что больше не считают его законным главой государства.
До инаугурации он возглавлял страну в соответствии с результатами выборов 2015 года — тогда ряд стран и организаций выступали с критикой избирательной кампании, однако результаты тех выборов были признаны мировым сообществом.
Первыми выступили страны Балтии, которые ранее активно критиковали Лукашенко. Позднее к ним присоединились Словакия и Германия. Еще 15 сентября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о непризнании результатов выборов 9 августа.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская также заявила в своем видеообращении, что «предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал». По ее мнению, «единственным лидером, который избран белорусским народом», является она сама.
После выборов 9 августа Лукашенко поздравили с победой президент России Владимир Путин, а также лидеры некоторых других стран, в том числе Азербайджана, Армении, Вьетнама, Казахстана, Китая, Таджикистана и Турции.
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