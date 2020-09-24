Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену, в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме, передает CNBC.

«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа», — отметил он. CNBC уточил, что президент имеет в виду голосование по почте: Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы.

«Откажитесь от голосования по почте, и все будет очень мирно...Передачи власти, честно говоря, не будет, будет продолжение», — заявил он.

По словам президента США, процесс голосования вышел из-под контроля, и «демократы знают это лучше, чем кто-либо другой».

Представители Байдена, комментируя слова Трампа, отметили, что результаты выборов определит американский народ, передает телеканал.

Трамп ранее говорил, что его соперник одержит победу на выборах только в том случае, если голосование будет сфальсифицировано, отмечает CNN. Он также предположил, что результаты, скорее всего, будут оспорены в Верховном суде.

По данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics, по состоянию на 23 сентября о готовности поддержать Трампа заявили 42,9% опрошенных американцев, а Байдена — 50%.