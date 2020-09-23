Трамп пообещал победить коммунизм

Президент США Дональд Трамп пообещал добиться полной свободы в Латинской Америке и «победить коммунизм», об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году.
«Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие стало полностью свободным, и это произойдет впервые в истории... Это произойдет рано или поздно», — сказал Трамп. «Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно», — сохранил интригу президент США.
По словам Трампа, его администрация «намерена победить коммунизм и социализм» и ведет эту борьбу в том числе на территории США. «Мы даем этому сильный отпор», — подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в США.
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