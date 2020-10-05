Кризис в Беларуси попал в повестку саммита ЕС - Украина

Участники саммита ЕС-Украина, который пройдет в Брюсселе 6 октября, обсудят, в частности, кризис в Беларуси. Об этом заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель ЕС.
«Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться с президентом Зеленским, как и другие актуальные темы региона», — сказал он.
Представитель ЕС отметил, что в повестку предстоящего саммита войдет и конфликт в Нагорном Карабахе. «Будет обсуждаться программа „Восточное партнерство“ и в этом контексте, конечно, конфликт в Нагорном Карабахе, который вызывает чрезвычайное беспокойство ЕС», — добавил он.
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