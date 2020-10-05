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В России в этом году был самый теплый сентябрь в истории

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В России в этом году был самый теплый сентябрь в истории

Прошедший сентябрь оказался самым теплым в истории России за всю 130-летнюю историю метеорологических исследований, проводимых в этой стране. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«На всей территории Российской Федерации, за исключением отдельных районов Камчатского и Алтайского краев, средняя температура воздуха в сентябре 2020 года превысила норму», — сказано в сообщении.

Как рассказали в Гидрометцентре РФ, крупнейшие аномалии более 4–6 градусов были зафиксированы на севере Евразии. В азиатской части России прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю историю.

Также Гидрометцентр сообщил, что высокая температура была зафиксирована по всему Северному полушарию. «В Арктике это был второй самый теплый сентябрь в метеорологической летописи с 1891 года, а в Европе и Индии средняя температура воздуха за месяц входит в первую тройку самых высоких значений», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, синоптики спрогнозировали в России теплый октябрь на большей части европейской и азиатской территории этой страны. Ранее там сообщили, что со следующей недели в европейской части России будет стоять аномально теплая погода. Самое большое повышение температуры ожидается в Санкт-Петербурге, а также в Псковской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской и Ивановской областях. Температура будет превышать норму примерно на пять градусов.

Россия, климат
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