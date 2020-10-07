Экс-глава ЦРУ считает Трампа главной угрозой для выборов президента США

Главную угрозу для предстоящих выборов президента США представляет собой действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом в интервью Business Insider заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.
«Нечестность, особенно исходящая от кампании Дональда Трампа, и тот факт, что существуют определенные сети, которые продолжают умышленно искажать факты, — это главный риск», — считает экс-глава ЦРУ. По словам Бреннана, Трамп известен тем, что искажает правду, «и он будет продолжать это делать».
Дезинформация со стороны Белого дома также опасна, как и вмешательство в выборы со стороны других государств, заявил Бреннан. По его мнению, эти два аспекта тесно связаны, поскольку все происходящее в США «подпитывается и поощряется иностранными заинтересованными лицами».
По словам экс-главы ЦРУ, Россия получила от президентства Трампа «все, на что могла надеяться». «Чем слабее Соединенные Штаты и чем более запятнана наша репутация в глазах мира, тем меньше мы способны играть лидирующую роль, которую играли последние 75 лет», — заявил он.
Бреннан проработал в ЦРУ более двух десятилетий, пост руководителя ведомства он занимал с 2013 по 2017 годы. Уйдя из правительства, он заработал репутацию одного из самых резких критиков Трампа.
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