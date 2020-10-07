В Украине новый антирекорд по числу заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 753, выздоровели 2 569 пациентов, умерли за сутки 77 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 6 октября, было зафиксировано 4348 новых случая заболевания COVID-19, 5 октября сообщалось о 3774 случаях, 4 октября было 4 140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о предыдущем максимальном показателе заболевания Covid-19 4 661 случае, 2 октября, сообщалось о 4 633 случаях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 239 337 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 597 человек, выздоровели –105 970.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 128 770 человек, что на 2 107 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской (316), Днепропетровской (316), Донецкой (263), Черкасской (230), Полтавской (227), Хмельницкой (210), Сумской (209) и Львовской (202) областях.
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 5 286.
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