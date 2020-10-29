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Коронавирус не мешает банковской системе наращивать прибыль

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Коронавирус не мешает банковской системе наращивать прибыль

Платежеспособные банки Украины в сентябре 2020 года получили 4,963 млрд грн чистой прибыли, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года (4,057 млрд грн), свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению на сайте регулятора в четверг, за девять месяцев 2020 года чистая прибыль банков сократилась на 22,2% — до 37,604 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (г/г), а отдельно за третий квартал — на 20% г/г.

Отмечается, что в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым чистый финрезультат банков вырос в 1,8 раза.

По данным регулятора, основной причиной низкой прибыльности банков в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки — отчисления в резервы за девять месяцев 2020 года составили 20,854 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Центробанк добавил, что общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков, указав, что темпы роста соответствующих показателей в этом году были наиболее низкими в разрезе последних четырех лет.

Уточняется, что чистый комиссионный доход после падения по результатам первого полугодия на 1,5% г/г, по итогам девяти месяцев вырос на 0,01% г/г — до 32,325 млрд грн. В свою очередь чистый процентный доход после роста в первом полугодии на 3,9% г/г увеличился по результатам девяти месяцев на 4,2% г/г — до 62,067 млрд грн.

Нацбанк отметил, что объемы чистых процентных и комиссионных доходов являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.

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Согласно данным регулятора, по состоянию на 1 октября 2020 года 62 банка из 74 были прибыльными и получили 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на 3,2 млрд грн.

Уточняется, что прибыль банковской системы по итогам девяти месяцев сформировалась в основном за счет финрезультата государственного ПриватБанка (в размере 21 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группы банков в иностранным капиталом кроме российского (в размере 9,2 млрд грн или 24,5%).

банки, НБУ
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