Глава ГСА Холоднюк уволен по собственному желанию

Высший совет правосудия уволил с должности главу Государственной судебной администрации Украины (ГСА) Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

«Руководствуясь статьей 153 закона Украины „О судоустройстве и статусе судей“, статьей 34 закона Украины „О Высшем совете правосудия“ и статьей 86 закона Украины „О государственной службе“, 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года», — сообщает пресс-служба ВСП.