Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло предписание главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Указано, что предписание внесено в отношении начальника территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области Назира Бадахова, который себя премировал.

Кроме того, предписания внесены директору Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексею Бонюку в отношении начальника организационного отдела Управления «Днепровская межрегиональная ресурсно-коммуникационная платформа» Координационного центра по предоставлению правовой помощи Артема Сычкова и и.о. директора Департамента финансов Житомирской областной государственной администрации Леониду Миничу в отношении главного специалиста сектора по вопросам персонала Департамента финансов Дарьи Ступницкой.

Так, нацагентство установило факты непередачи в управление другому лицу принадлежащих корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения на указанные должности в порядке, предусмотренном законом.

Указано, что предписание внесено и главе Мироновской районной государственной администрации Киевской области Игорю Черногоду в отношении начальника Управления социальной защиты населения данной РГА Игоря Майсуса, который обратился в управление, которое возглавляет, с заявлением о рассмотрении и назначении ему жилищной субсидии.

«Национальное агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.