Японские индексы выросли до максимума с 1991 года

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в понедельник выросли до очередного максимума с ноября 1991 года на фоне подведения итогов выборов президента США.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций поднялся на 1,18% по сравнению с уровнем 6 ноября — до отметки 24612,71 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 0,82% — до 1,672,10 пункта. В пятницу, 6 ноября, Nikkei уже достигал рекордно высокой отметки за последние 29 лет.

Рост на бирже в Токио обусловлен результатами выборов президента в Соединенных Штатах. «Победитель и проигравший на выборах практически определены. И теперь все надеются на восстановление экономики США после принятия стимулирующих мер», — приводит газета Nikkei мнение одного из рыночных аналитиков.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.