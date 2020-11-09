Байден хочет ввести в США обязательное ношение масок

Избранный президент США Джо Байден в ближайшие дни начнет звонить губернаторам всех штатов, чтобы побудить их ввести обязательное ношение масок, поскольку пандемия коронавируса COVID-19 вступает в потенциально более смертоносную фазу с наступлением зимы. Об этом заявил старший советник Байдена, передает NBC News.
Он сообщил, что губернаторы, которые будут сопротивляться просьбам нового президента, увидят, как Байден будет оказывать давление на мэров городов, чтобы они вводили в действие мандаты на местном уровне, потенциально настраивая его на конфронтацию с губернаторами-республиканцами.
«Если губернатор откажется, он пойдет к мэрам в штатах и попросит их ввести обязательное ношение масок. Во многих штатах мэры могут устанавливать мандаты», — сказал советник.
Команда Байдена, как отмечает NBC News, также рассматривает введение требования носить маски в федеральных учреждениях — шаг, который администрация действующего президента Дональда Трампа не предприняла даже после того, как сам глава государства и ряд его высокопоставленных чиновников и помощников, в том числе глава администрации Марк Медоуз, заразились коронавирусом.
Следующим шагом, по словам советника, является составление национального плана тестирования жителей США на COVID-19. Байден направляет свою команду разработать ряд вариантов как для законодательства, так и для исполнительных распоряжений, чтобы составить план тестирования, сказал он.
В настоящее время в более чем 20 штатах действуют требования, согласно которым жители обязаны носить маски в общественных местах.
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся и умерших из-за COVID-19. В стране коронавирусом заболели 9,9 млн человек, скончались 237,5 тыс. Всего в мире заразились более 50 млн человек.
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