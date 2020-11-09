СМИ сообщают о планах Трампа собрать крупные митинги в свою поддержку

Президент Дональд Трамп, заявивший о готовности в судебном порядке доказать свою победу на прошедших 3 ноября в США всеобщих выборах, планирует подкрепить юридические усилия своей команды организацией массовых митингов сторонников. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.
Трамп, напомнил телеканал, активно пользовался практикой проведения массовых встреч с избирателями и теперь намерен прибегнуть к ней уже с целью «придания веса» своим обращениям в суды с требованием пересмотра результатов подсчета голосов в так называемых спорных штатах, где он уверенно лидировал, но на завершающем этапе неожиданно уступил кандидату в президенты от Демократической партии Джозефу Байдену.
«Организаторы кампании Трампа планируют пойти по менее традиционному пути в оспаривании результатов выборов, включая проведение „серии трамповских слетов“, на которых будет акцентироваться внимание на предпринимаемых юридических усилиях в ряде штатов по всей стране», — сообщил телеканал.
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил в воскресенье, что представители президента намерены в ближайшие дни подать до 10 судебных исков, которые касаются всеобщих выборов в стране и подсчета голосов. По его словам, исковые заявления, в частности, будут подавать в понедельник, вторник и среду. В первую очередь, как уточнил Джулиани, юристы Трампа намерены попытаться доказать недействительность тысяч бюллетеней, которые были поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.
Адвокат не уточнил, какие именно обвинения и требования будут приводиться в каждом из исков. Он пояснил, что претензии сторонников Трампа, в частности, касаются того, что на некоторых участках наблюдателям от Республиканской партии не позволили обеспечить надлежащий контроль и имело место голосование «мертвых душ». Такие нарушения, по словам Джулиани, могли произойти в десятках штатах.
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