Республиканцы до сих пор не считают легитимной победу Байдена на выборах

Более чем две трети сторонников Республиканской партии (71%), или треть избирателей страны, не считают Джо Байдена законно избранным президентом США. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Массачусетского университета в Амхерсте.
Согласно этому анализу, и год спустя после утверждения Конгрессом США результатов прошедших в ноябре прошлого года в стране президентских выборов большинство сторонников республиканцев все еще считают, что итоги голосования были фальсифицированы демократами, а победа была «украдена» у экс-президента Дональда Трампа. Законно избранным президентом Байдена признают лишь 21% голосующих за республиканцев, а в целом, как установили авторы исследования, в легитимность победы Байдена верят только 58% американских избирателей. И эти показатели практически не претерпели изменений с апреля, когда университет проводил аналогичный опрос. Тогда победу Байдена признавали законной 59% избирателей.
Эти данные, констатируют организаторы опроса, свидетельствуют о сохраняющейся политической разобщенности американского общества, которую не удалось преодолеть и год спустя после выборов. Руководитель исследования — профессор политологии Массачусетского университета Татише Нтета — склонен объяснять это тем, что многие влиятельные республиканцы, включая самого Трампа, продолжают ставить под сомнение результаты последних президентских выборов.
«С учетом того, что победа Байдена по-прежнему ставится под сомнение видными победившими на выборах республиканцами, представителями консервативных СМИ и бывшим президентом Трампом, не удивительно, что семь из каждых 10 республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа скептически — если не с полным недоверием — относятся к результатам выборов 2020 года, — приводятся в пресс-релизе университета слова Нтеты. — Тем не менее общее мнение американцев в отношении законности президентских выборов 2020 года остается неизменным с апреля — почти 6 из каждых 10 американцев считают победу Байдена законной».
В опросе, проводившемся с 14 по 20 декабря, приняли участие 1 000 американских избирателей.
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