В РФ назвали условие расследования отравления Навального

Россия готова расследовать ситуацию с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, но для этого нужны улики, которые ей якобы отказываются предоставлять. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Я хочу сказать, что они (немцы) находятся в очень непростой ситуации. Мы задаем справедливые вопросы, на которые они не хотят давать нам ответы. Мы готовы провести расследование, но нам нужны улики, которые они отказываются предоставлять. Потому что это у нас произошло, на нашей территории случилось. Как они из этого всего выплывут, пока непонятно. На запросы они не отвечают. Заключение ОЗХО выглядит, прямо скажем, странным. Почему они скрывают формулу? Много вокруг этого разных странностей», — заявил Небензя.
Навальному 20 августа стало плохо в самолете. Его госпитализировали в больницу Омска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным российских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. В частности, Москва требует предоставить формулу вещества, ставшего причиной отравления.
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