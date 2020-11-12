Зеленский и Ермак госпитализированы в «Феофанию»

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проходят лечение от коронавируса в больнице «Феофания», сообщил советник Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию «Украинская правда».

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в „Феофании“. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», — отметил Подоляк.

У главы Офиса президента Ермака также есть отдельная изолированная палата, но не спецкабинет.

«У них там стандартный график. Единственное ограничение — это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне», — пояснил он.

Подоляк добавил, что с семьей Зеленский не видится, несмотря на то, что супруга Зеленского уже переболела коронавирусом.