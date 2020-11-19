ПриватБанк подключил прием платежей через Viber bot

Государственный ПриватБанк подключил функцию приема платежей в чат-ботах мессенджера Viber при помощи интернет эквайринга Liqpay, сообщила пресс-служба банка в четверг.
«Теперь пользователи мессенджера могут осуществлять (...) платежи за разные товары и услуги через проверенных продавцов чат-ботов Viber. Покупать товары и услуги и оплачивать их можно нажатием одной кнопки в приложении Viber, выбирая удобный метод оплаты — Apple Pay или Google Pay — или просто через введение номера карты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая функция будет работать во всех чат-ботах, разработанных на базе платформы для разработки чат-ботов Viber и компаний, которые зарегистрированы в Liqpay.
Согласно сообщению, среди первых партнеров, подключившихся к услуге, — чат-бот поставщика электричества YASNO, RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезд, и чат-бот сети медицинских лабораторий «Синэво».
Банк пояснил, что чтобы начать продавать свою продукцию и получать платежи в Viber, компаниям нужно подключиться к поставщику платежных услуг Liqpay, создать свой чат-бот в Viber и позволить боту прием платежей.
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