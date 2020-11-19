Студентам-медикам снижают проходной балл экзаменов

Студентам медикам планируют снизить пороговые баллы для прохождения экзамена «Крок-1».
Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина в Facebook.
«На сегодняшний день сертификаты выдаются тем, кто сдал экзамен на 60,5, а сразу после официальной публикации — выдадут и тем, кто составил 55,5-60,4», — отметила Гришина.
По ее словам, соответствующий приказ ждет публикации в Официальном вестнике. Он должен быть опубликован 27 ноября.
Гришина добавила, что «год был тяжелым и необходимо реагировать на эти вызовы».
Напомним, «Крок-1» проверяет уровень знаний по фундаментальным для медиков дисциплинам — анатомии, физиологии, гистологии, фармакологии, патологической анатомии, физиологии и другим.
Этот экзамен студенты сдают в конце третьего курса обучения.
«Крок-2» — это набор вопросов по клиническим дисциплинам, где будущие врачи пытаются подобрать наиболее корректный метод диагностики или лечения патологии, указанной в условии. Его составляют в конце шестого курса.
«Крок-3» сдается во время обучения в интернатуре.
В июле Министерство здравоохранения снизило на 10% проходной балл для экзаменов «Крок-2» и «Крок-3».
В Минздраве заявили, что снизили проходной балл экзамена для медиков, потому что хотели поддержать студентов в нелегкий учебный год.
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