Японские индексы снова побили максимумы 1991 года

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи во вторник выросли до очередного максимума с мая 1991 года на фоне процесса передачи власти новой американской администрации.
Как свидетельствуют данные по итогам торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 2,5% по сравнению с уровнем 20 ноября — до отметки 26165,59 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 2,03% — до 1762,40 пункта. 10 ноября Nikkei уже достигал рекордно высокой отметки за последние 29 лет.
По данным агентства Кyodo, рост на бирже в Токио обусловлен усиливающейся надеждой среди инвесторов на восстановление мировой экономики в связи с появлением информации о начале передачи президентских полномочий по итогам выборов в США.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп объявил о том, что разрешил своей администрации начать процедуру передачи полномочий демократу Джозефу Байдену, которого уже более двух недель назад ведущие американские СМИ назвали победителем на выборах главы государства. Вместе с тем республиканец подчеркнул, что речь не идет о признании им поражения.
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