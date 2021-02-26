Фондовые индексы США снизились на фоне падения акций техносектора

Фондовые индексы США резко упали в четверг под давлением акций технологического сектора.
На утро по Киеву Dow Jones Industrial Average упал на 561 пункт, или 1,8%. S&P 500 упал на 2,5%, Nasdaq Composite – на 3,5%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 1,513% с 1,388% в среду.
В то же время большинство азиатских фондовых индексов по итогам дня выросли. Shanghai Composite поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng – на 1,2%. Южнокорейский Kospi вырос на 3,5%, после того как местный центральный банк оставил процентные ставки на исторически низких уровнях.
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