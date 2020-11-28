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Турция хочет помириться с США из-за разногласий с Россией

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Турция хочет помириться с США из-за разногласий с Россией

Турция намерена добиться улучшения отношений с традиционными союзниками на Западе, включая Соединенные Штаты, в связи с победой Джозефа Байдена и ростом противоречий с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Разногласия с Россией, победа Джо Байдена на выборах в США и угроза европейских санкций вынуждают Анкару переосмыслить внешнюю политику, отметили собеседники агентства. Это происходит после нескольких лет противоречий между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом с Западом, усугубившихся после принятия новой Конституции и передачи Эрдогану новых полномочий. Тогда Турция начала улучшать отношения с Россией.

Однако противоречия между Анкарой и Москвой вскоре стали обостряться. Сначала поводом стала ситуация в Сирии, где Россия поддерживает силы официального правительства страны во главе с Башаром Асадом, а Турция — группы боевиков, выступающие против властей в Дамаске. Позднее разногласия начались в Ливии, где Москва поддерживает силы фельдмаршала Халифы Хафтара (Ливийская национальная армия), а Анкара — международно признанное правительство в Триполи. Последним пунктом противоречий стал конфликт в Карабахе. «Турция устремилась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан», — так характеризует ситуацию Bloomberg.

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Из Белого дома вскоре должен уйти Дональд Трамп, который, несмотря на кризис в отношениях Вашингтона и Анкары, связанный с вопросом о покупке комплексов С-400 у России, неоднократно заявлял о своих дружеских отношениях с Эрдоганом. Последним фактором, который вынуждает Эрдогана менять внешнеполитическую ориентацию страны, является угроза санкций со стороны Евросоюза. Разногласия Турции и ЕС связаны с планами по добыче газа на шельфе Средиземного моря и обострением ситуации на Кипре.

Россия, США, Турция
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