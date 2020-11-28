МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce», — рассказал Марченко.

Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы, и Киеву необходимо выполнять ее условия.

Ранее в ноябре первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете страны не хватает порядка 40 млрд гривен.

По словам Железняка, власти намеревались ликвидировать нехватку средств за счет траншей МВФ, Всемирного банка и Евросоюза, однако денег Украине никто не даст. Депутат пояснил, что у государства есть средства только на зарплаты, пенсии, выплату внешнего долга и некоторые оборонные проекты.

До этого о возможной экономической катастрофе говорил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительного комитета реформ.

По его словам, страну в 2021 году ожидает бюджетный кризис, какого не было уже больше 20 лет. Государство столкнется с проблемами в выплатах зарплат и пенсий. Саакашвили утверждал, что помощь от МВФ способна отсрочить кризис на несколько месяцев, но не предотвратить его.