Спикер Рады Разумков заболел коронавирусом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что он заразился коронавирусом.

Об этом политик написал в Фейсбук.

«Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких! Искренне желаю вам всем здоровья!», — написал Разумков.

Напомним, что ранее заболели президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.