Все фильмы Warner Bros. теперь будут одновременно выходить в кинотеатрах и онлайн

Студия Warner Bros. объявила о том, что все ее фильмы, которые будут выпущены в 2021 году, выйдут в кинотеатрах и на стриминговом сервисе в один день. В частности, по такой схеме выйдут «Дюна», «Матрица-4» и «Отряд самоубийц», сообщает Screenrant.

Такой шаг является закономерным в нынешних условиях. Кинотеатры прекратили работу в марте из-за пандемии коронавируса. Большинство из них снова открылись летом или в начале осени, но громкие премьеры, которые в них все-таки показали, например «Тенет» Кристофера Нолана, не отличались коммерческим успехом. Это заставило студии снова перенести премьеры фильмов. Большинство картин, которые зрители ожидали увидеть осенью или зимой, перенесли на 2021 год.

Долгое время студии опасались выпускать громкие премьеры на стриминговых сервисах, но 2020 все изменил. Так, премьера «Мулан» состоялась на Disney+. А «Чудо-женщина 1984» выйдет сразу в кинотеатрах и онлайн на Рождество 25 декабря.