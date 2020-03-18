Мировые студии переносят премьеры фильмов на неопределенный срок

Мировые премьеры голливудских фильмов «Черная Вдова», «Женщина в окне», «Пила: Спираль» и других переносятся на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом Covid-19.

«Спешим сообщить о том, что выход в прокат блокбастера MARVEL „Чёрная Вдова“ и триллера XXth Century Studios „Женщина в окне“ переносится в мире на неопределённый срок», — сообщили «Интерфаксу» в The Walt Disney Company.

Новые даты выхода картин в мировой прокат будут объявлены позднее, добавили представители прокатчиков.

Как сообщают западные СМИ, решение перенести релизы картин связаны с пандемией коронавируса Covid-19 по всему миру.

Ранее мировые прокатчики перенесли релизы картин «Не время умирать» (новая часть франшизы о Джеймсе Бонде), «Кролик Питер 2», «Мулан», «Новые мутанты», «Оленьи рога», «Форсаж», «Тихое место 2». Кроме того, по всему миру отменяются съемки фильмов и сериалов.