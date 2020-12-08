В Турции выдали ордер на задержание 304 военных

Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 304 военных, в том числе 295 действующих, по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки госпереворота, передает агентство Anadolu.
Сообщается, что операция проводится в 50 провинциях Турции, 198 человек уже задержаны.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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