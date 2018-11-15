СМИ сообщили о возможности высылки проповедника Гюлена из США

Белый дом изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого требует Анкара. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на источники, в том числе в правительстве.
По их данным, администрация президента Дональда Трампа рассчитывает, что возможная высылка Гюлена из страны поможет улучшить отношения США с Турцией. Таким образом Вашингтон рассчитывает убедить турецкое руководство занять более умеренную позицию в дипломатическом противостоянии с Саудовской Аравией в связи с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
По данным NBC, Белый дом обратился к ведомствам с указанием изучить возможности для "удаления" Гюлена с американской территории. Министерству юстиции и ФБР были даны поручения активизировать рассмотрение запроса Турции о экстрадиции Гюлена в эту страну. Министерству внутренней безопасности поступила директива тщательно изучить вопрос о законности пребывания в США Гюлена, имеющего разрешение на жительство (грин-карта) и проживающего в штате Пенсильвания.
Отметим, что Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также духовным главой движения, которое насчитывает миллионы сторонников в исламском мире. Его влияние опирается на систему привилегированных школ, которые открыты в 150 странах.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016