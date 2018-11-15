СМИ сообщили о возможности высылки проповедника Гюлена из США

Белый дом изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого требует Анкара. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на источники, в том числе в правительстве.

По их данным, администрация президента Дональда Трампа рассчитывает, что возможная высылка Гюлена из страны поможет улучшить отношения США с Турцией. Таким образом Вашингтон рассчитывает убедить турецкое руководство занять более умеренную позицию в дипломатическом противостоянии с Саудовской Аравией в связи с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По данным NBC, Белый дом обратился к ведомствам с указанием изучить возможности для "удаления" Гюлена с американской территории. Министерству юстиции и ФБР были даны поручения активизировать рассмотрение запроса Турции о экстрадиции Гюлена в эту страну. Министерству внутренней безопасности поступила директива тщательно изучить вопрос о законности пребывания в США Гюлена, имеющего разрешение на жительство (грин-карта) и проживающего в штате Пенсильвания.

Отметим, что Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также духовным главой движения, которое насчитывает миллионы сторонников в исламском мире. Его влияние опирается на систему привилегированных школ, которые открыты в 150 странах.